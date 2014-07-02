Limpiador de papel pintado

Boquilla para despegar fácilmente papeles pintados y restos de cola con la potente ayuda del vapor.

Boquilla para despegar fácilmente papeles pintados y restos de cola con la potente ayuda del vapor. De esta forma, la limpiadora de vapor permite despegar papeles pintados y las reformas resultan ser un mero juego de niños.

Características y ventajas
Accesorio con orificio de salida de vapor y rascador
  • El papel tapiz y la cola de empapelar se retiran rápidamente sin dañar la piel
Amplia distribución del vapor
  • Desprendimiento rápido del papel tapiz, también en paredes grandes
Sin fugas de vapor
  • El vapor penetra rápidamente en el papel tapiz
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,4
Peso (con embalaje) (kg) 0,6
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 320 x 220 x 100
Campos de aplicación
  • Papeles pintados
  • Suciedad resistente