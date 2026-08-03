Manguera de alta presión, 10 m, DN 8, 315 bar, M22 x 1,5

Manguera de alta presión (DN 8) de 10 m de longitud resistente a temperaturas de hasta 155 °C. Ideal para todas las limpiadoras de alta presión de la gama Classic de Kärcher.

Manguera de alta presión (DN 8) de diez metros de longitud con robustas boquillas de latón y rosca M 22 × 1,5 en ambos extremos para la conexión de pistola y equipo. Apta para presiones de hasta 315 bares y para todas las limpiadoras de alta presión de la gama Classic de Kärcher, también los equipos de agua caliente.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 315
Longitud (m) 10
Rosca de empalme M22 x 1,5
Equipos compatibles