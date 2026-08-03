Manguera de alta presión, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

20 m de longitud y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock especialmente rápido y cómodo en ambos extremos son las características principales de esta manguera de alta presión (DN 10).

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 10
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 220
Longitud (m) 20
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 5,5
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