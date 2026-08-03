Manguera de alta presión, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock
20 m de longitud y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock especialmente rápido y cómodo en ambos extremos son las características principales de esta manguera de alta presión (DN 10).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 10
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|220
|Longitud (m)
|20
|Rosca de empalme
|2 x EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|5,5
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