Manguera de alta presión, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Cómoda longitud (30 m) e innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock: manguera de alta presión (DN 8) con ANTI!Twist para presiones de hasta 315 bares.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 315
Longitud (m) 30
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 6,3
Manguera de alta presión, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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