Manguera de alta presión, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Cómoda longitud (30 m) e innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock: manguera de alta presión (DN 8) con ANTI!Twist para presiones de hasta 315 bares.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|315
|Longitud (m)
|30
|Rosca de empalme
|2 x EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|6,3
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