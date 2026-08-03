Manguera de alta presión, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Manguera de alta presión de 40 m de longitud con sistema EASY!Lock (en ambos extremos) para un enroscado manual con ahorro de tiempo. Diámetro nominal (DN) 10, presión de trabajo de hasta 220 bares.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 10
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 220
Longitud (m) 40
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 10,4
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