Manguera de alta presión curva, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Para conexión en enrolladores de mangueras: manguera de alta presión, con conexión M 22 × 1,5 y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock curvo. 1,5 m de longitud y apta para una presión de trabajo de hasta 400 bar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 1,5
Rosca de empalme 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,7