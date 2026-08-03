Manguera de alta presión Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Manguera de alta presión corta de 1,5 m (DN 8). Con cómoda rosca manual EASY!Lock en ambos extremos para conexiones robustas y rápidas. De larga vida útil y diseñada para presiones de hasta 400 bares.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 1,5
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,8
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