Manguera de aspiración
Manguera en espiral completa, lista para acoplar, resistente a vacío, para acoplar directamente a la bomba. Para prolongar el kit de aspiración o usar con filtros de aspiración. Para bombas con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).
Características y ventajas
Manguera en espiral resistente al vacío y lista para conectar
- Permite la conexión directa a la bomba y además puede utilizarse como prolongación de la manguera de aspiración. Además se pueden conectar filtros de aspiración para cambiar el funcionamiento de la manguera de aspiración con un accesorio de manguera de aspiración.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|3,5
|Diámetro
|3/4″
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|415 x 400 x 55
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares