Manguera de aspiración, por metro
Manguera en espiral resistente al vacío. Por metros, para adaptar a la longitud deseada. En combinación con las piezas de empalme y los filtros de aspiración de KÄRCHER se puede emplear como kit de aspiración individual.
Características y ventajas
Disponible por metros
- La longitud de la manguera puede cortarse individualmente. Puede utilizarse en combinación con los elementos de conexión y los filtros de aspiración como accesorios para aspiración individuales.
Manguera en espiral resistente al vacío
- Manguera flexible para transportar y aspirar agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|25
|Diámetro
|1″
|Color
|negro
|Peso (kg)
|5,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|5,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|470 x 470 x 200
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares