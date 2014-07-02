Prolongación de manguera de goma de alta presión para la pistola «Best» con acoplamiento Quick Connect. La prolongación de manguera de goma de alta presión de 10 m proporciona una mayor flexibilidad y amplía considerablemente el radio de acción de la limpiadora de alta presión. Solo hay que conectar entre la pistola Quick Connect y la manguera de alta presión antigua, y ya se trabaja con más facilidad. La manguera de goma de alta calidad con refuerzo de alambre de acero destaca por su robustez y garantiza una larga vida útil. La prolongación de mangueras soporta presiones de hasta 160 bar y está diseñada para trabajar a temperaturas de hasta 80 ºC. Por supuesto, la manguera de prolongación también se puede utilizar con detergentes. Adecuada para limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K 3 - K 7 a partir de 2008, en las cuales la manguera se fija a la pistola mediante el acoplamiento de acción rápida (Quick Connect).