MJ 160 4 en 1 multi jet
MJ 160 Multi Jet 4 en 1 con 4 tipos de chorro para hidrolimpiadoras de la gama K 4 y K 5: con boquilla rotativa, chorro plano de alta presión, chorro de detergente y chorro plano ancho.
El MJ 160 Multi Jet 4 en 1 ofrece 4 tipos de chorro diferentes en un solo lanza pulverizadora: el chorro de detergente, el chorro plano de alta presión, la boquilla rotativa y el chorro plano ancho. El chorro más adecuado se selecciona con un cómodo giro de la lanza pulverizadora.Así, ya no es necesario realizar un laborioso cambio de lanza pulverizadora. Al mismo tiempo, la Multi Jet convence por su manejo y mayor comodidad de uso, gracias a un peso un 25 % menor en comparación con su predecesora de Kärcher, la MJ 3 en 1. Apta para hidrolimpiadoras de Kärcher de las gamas K 4 y K 5.El todoterreno para el hogar, el jardín y el automóvil.
Características y ventajas
Selección del chorro adecuado girando la lanza pulverizadora
- Sin perder el tiempo cambiando de lanza pulverizadora.
Cuatro tipos de chorro en una lanza pulverizadora
- Boquilla rotativa, chorro plano de alta presión, chorro de detergente y chorro plano ancho: para un trabajo flexible.
Con ayuda de montaje en la lanza pulverizadora
- Para una instalación y uso correctos.
Reducción de peso del 25 %*
- Más comodidad y facilidad de uso.
Compatible con todas las hidrolimpiadoras Kärcher de la gama K 4 y K 5
- Perfecta para una actualización posterior.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|450 x 59 x 59
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0). /
* En comparación con el peso del modelo anterior MJ Multi Jet 3 en 1 de Kärcher.
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Muros de piedra y de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Vallas
- Fachadas de casas pequeñas
- Equipos y herramientas de jardín
- Superficies en casa y el jardín