El MJ 160 Multi Jet 4 en 1 ofrece 4 tipos de chorro diferentes en un solo lanza pulverizadora: el chorro de detergente, el chorro plano de alta presión, la boquilla rotativa y el chorro plano ancho. El chorro más adecuado se selecciona con un cómodo giro de la lanza pulverizadora.Así, ya no es necesario realizar un laborioso cambio de lanza pulverizadora. Al mismo tiempo, la Multi Jet convence por su manejo y mayor comodidad de uso, gracias a un peso un 25 % menor en comparación con su predecesora de Kärcher, la MJ 3 en 1. Apta para hidrolimpiadoras de Kärcher de las gamas K 4 y K 5.El todoterreno para el hogar, el jardín y el automóvil.