Multi Jet de baja presión
Versátil boquilla múltiple 4 en 1 para las limpiadoras de presión portátil OC 3 y OC 4 con chorro puntual, plano, nebulizado y de riego para diversas aplicaciones. Fácil de ajustar girando el cabezal de boquilla.
La Multi Jet ofrece 4 tipos de chorro en una única boquilla: chorro concentrado, chorro plano, nebulizador y de riego. Esto hace que las boquillas múltiples sean perfectas para diferentes aplicaciones sin tener que cambiar el accesorio. El chorro más adecuado se selecciona con un simple y cómodo giro del cabezal de boquilla. La conexión de bayoneta facilita y agiliza el cambio a otro accesorio. La Multi Jet es compatible con todos los modelos OC 3 y OC 4.
Características y ventajas
Boquillas múltiples 4 en 1Combina 4 tipos de chorro diferentes en una boquilla. Los símbolos en el cabezal de boquilla indican el tipo de chorro correcto.
Ahorro de tiempoNo es necesario un laborioso cambio de boquillas. La selección del chorro más adecuado se realiza con un simple giro en el cabezal de boquilla.
Limpiar y regar en un solo pasoNo es necesario cambiar a la manguera de riego y la pistola de riego.
Chorro plano
- Chorro universal para limpiar diversos objetos y superficies.
Chorro concentrado
- Chorro especialmente potente para limpiar la suciedad persistente y desincrustar la suciedad localizada en zonas de difícil acceso.
Chorro niebla
- Chorro de pulverización suave para una limpieza especialmente delicada (por ejemplo, de perros o plantas).
Chorro de riego
- Riego de plantas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|119 x 59 x 59
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Tienda de campaña / equipamiento de acampada
- Mascotas / perros
- Zapatos / calzado de senderismo
- Equipamiento deportivo (tabla de surf, kayak, tabla de paddle surf)
- Cochecito para niños / silla de paseo
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
- Jardineras