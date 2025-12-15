Pistola 180 Q Smart Control
Pistola de alta presión G 180 Q Smart Control para todas las limpiadoras de alta presión de la gama Smart Control de Kärcher: con pantalla LCD y teclas de regulación para la presión y el detergente.
Control completo: la pistola de alta presión G 180 Q Smart Control permite controlar los niveles de presión y la dosificación del detergente de manera sencilla con las teclas +/–. Para que la suciedad especialmente resistente no suponga ningún problema, en la pistola se activa un modo Boost adicional que suministra aún más potencia. Además del control en la pistola, también se transfieren los ajustes de presión de manera sencilla y cómoda a través de la aplicación Home & Garden de Kärcher. En la pantalla LCD de la G 180 Q Smart Control tendrá siempre sus ajustes a la vista: haga el tiempo que haga. La pistola con la conexión Quick Connect es apta para todas las limpiadoras de alta presión de la gama Smart Control de Kärcher.
Características y ventajas
Teclas +/-- en la empuñadura
- Para un cómodo ajuste de los niveles de presión y de la concentración de detergente.
Indicación de niveles de presión en el display LCD
- Conserve sus ajustes siempre a la vista.
Modo Boost
- En caso de suciedad resistente es posible activar el modo Boost con la pistola.
Control mediante la Kärcher Home & Garden App
- Los ajustes de presión pueden transferirse a la pistola mediante la app.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|552 x 48 x 225