Aspirador industrial VACUUM CLEANER IVM 60/30 M Z22

Aspirador industrial móvil de gama media IVM 60/30 M Z22 certificado según 2014/34/UE y adecuado para ATEX Zona 22 con soplador de canal lateral para aplicaciones industriales universales.

Diseñada específicamente para la eliminación de polvos finos, peligrosos y explosivos, nuestra aspiradora industrial de gama media IVM 60/30 M Z22 impresiona por su resistente soplador de canal lateral y su funcionamiento trifásico para un uso industrial continuo y, si se solicita, incluso 24 horas. Esta robusta máquina, con una robusta carcasa de acero y un cuerpo y depósito de acero inoxidable resistentes a los ácidos, incorpora un gran filtro de estrella de clase M y cumple con los requisitos para trabajar en la zona ATEX 22. Además, cuenta con la certificación 2014/34/UE. Sus grandes ruedas garantizan la máxima movilidad, mientras que la fiable limpieza manual del filtro con transmisión prolonga su vida útil, reduciendo así el mantenimiento.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 380
Frecuencia (Hz) 60
Caudal de aire (m³/h) 245
Vacío (mbar) 286
Capacidad del depósito (l) 60
Material del depósito Acero inoxidable
Potencia absorbida (kW) 3
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión DN 70
Ancho nominal de los accesorios DN 50
Nivel de presión acústica (dB/A) 79 - 79
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 2,2
Peso sin accesorios (kg) 115
Peso con embalaje incluido (kg) 235
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1200 x 800 x 1720

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro de estrella
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: sí
