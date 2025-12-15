Aspirador industrial VACUUM CLEANER IVM 60/30 M Z22
Aspirador industrial móvil de gama media IVM 60/30 M Z22 certificado según 2014/34/UE y adecuado para ATEX Zona 22 con soplador de canal lateral para aplicaciones industriales universales.
Diseñada específicamente para la eliminación de polvos finos, peligrosos y explosivos, nuestra aspiradora industrial de gama media IVM 60/30 M Z22 impresiona por su resistente soplador de canal lateral y su funcionamiento trifásico para un uso industrial continuo y, si se solicita, incluso 24 horas. Esta robusta máquina, con una robusta carcasa de acero y un cuerpo y depósito de acero inoxidable resistentes a los ácidos, incorpora un gran filtro de estrella de clase M y cumple con los requisitos para trabajar en la zona ATEX 22. Además, cuenta con la certificación 2014/34/UE. Sus grandes ruedas garantizan la máxima movilidad, mientras que la fiable limpieza manual del filtro con transmisión prolonga su vida útil, reduciendo así el mantenimiento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|380
|Frecuencia (Hz)
|60
|Caudal de aire (m³/h)
|245
|Vacío (mbar)
|286
|Capacidad del depósito (l)
|60
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia absorbida (kW)
|3
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 50
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|79 - 79
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|2,2
|Peso sin accesorios (kg)
|115
|Peso con embalaje incluido (kg)
|235
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1200 x 800 x 1720
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de estrella
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: sí