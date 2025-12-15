Diseñada específicamente para la eliminación de polvos finos, peligrosos y explosivos, nuestra aspiradora industrial de gama media IVM 60/30 M Z22 impresiona por su resistente soplador de canal lateral y su funcionamiento trifásico para un uso industrial continuo y, si se solicita, incluso 24 horas. Esta robusta máquina, con una robusta carcasa de acero y un cuerpo y depósito de acero inoxidable resistentes a los ácidos, incorpora un gran filtro de estrella de clase M y cumple con los requisitos para trabajar en la zona ATEX 22. Además, cuenta con la certificación 2014/34/UE. Sus grandes ruedas garantizan la máxima movilidad, mientras que la fiable limpieza manual del filtro con transmisión prolonga su vida útil, reduciendo así el mantenimiento.