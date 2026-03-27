Fregadora para la limpieza de escaleras BD 17/5 C Ep

Fregadora de suelos compacta alimentada por la red BD 17/5 C con tecnología de cepillos circulares de esponja, aplicación de detergente, pulido y cristalizado de superficies pequeñas como escalones de escaleras o repisas de ventanas.

Gracias a sus dimensiones compactas (33 cm × 17-20 cm × 29 cm), la fregadora de suelos BD 17/5 C es muy adecuada para su uso en áreas en las que las máquinas limpiadoras clásicas no tienen cabida y que deben limpiarse a mano. La carcasa del equipo está hecha de plástico robusto y resistente a los golpes. El cepillo circular y el plato impulsor del cepillo de esponja se pueden cambiar fácilmente en cuestión de segundos. Los elementos de control accesibles lateralmente garantizan un manejo rápido y cómodo. Gracias a sus dos asas, el equipo de 5 kg de peso puede guiarse con total seguridad. Con el regulador de velocidad de rotación (0-450 rpm), la máquina se adapta de manera idónea a la situación de limpieza. La limpieza en profundidad, la cristalización o el pulido de superficies o bien la aplicación de detergente de superficies con moqueta se efectúan de manera rápida y en profundidad. Precisamente en la limpieza de escaleras, la limpieza en simultáneo de superficies horizontales y verticales ahorra un tiempo, un esfuerzo y un gasto considerables. La BD 17/5 C ayuda a mejorar la eficiencia del proceso de limpieza, especialmente en la limpieza comercial o municipal de edificios. En función de lo que se necesite, deben pedirse los accesorios necesarios.

Características y ventajas
Fregadora para la limpieza de escaleras BD 17/5 C Ep: Ligero y compacto
Ligero y compacto
Adecuado para superficies pequeñas, como escalones y alféizares. Para un transporte fácil.
Fregadora para la limpieza de escaleras BD 17/5 C Ep: Regulación de la velocidad
Regulación de la velocidad
Adaptación del número de revoluciones según la aplicación.
Fregadora para la limpieza de escaleras BD 17/5 C Ep: Cepillo angular disponible opcionalmente
Cepillo angular disponible opcionalmente
Para pasar por los bordes e incluso por las esquinas. (El cepillo en esquina opcional permite trabajar a la vez en horizontal y en vertical).
Componentes de gran calidad
  • Equipo prácticamente sin mantenimiento.
Disponible una gama de accesorios completa
  • Para múltiples aplicaciones.
  • Dispone de cepillos de distintas durezas y diámetros. También para la limpieza de alfombras.
  • Cepillos de esponja y plato impulsor para suelos lisos.
Elementos de control sencillos
  • Disposición clara y control fácil
Todos los accesorios se pueden desmontar.
  • Almacenamiento compacto
Uso vertical u horizontal
  • Más flexibilidad: limpieza de superficies horizontales (por ejemplo, escalones de escaleras o repisas de ventanas) y verticales (por ejemplo, caras frontales).
Depósito acoplable
  • Facilita el trabajo en los descansillos (disponible opcionalmente)
Cambio de los cepillos y los platos impulsores
  • Adaptación fácil y rápida a cada situación de limpieza.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Alimentación de red
Ancho útil de los cepillos (mm) 170 - 200
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 450
Nivel de presión acústica (dB/A) 69
Tensión (V) 220 - 230
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 5,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 330 x 136 x 290

Equipamiento

  • Velocidad de giro de los cepillos ajustable
  • Alimentación de red
  • Depósito opcional: 2.5 l
Videos
Campos de aplicación
  • Fácil y rápida limpieza de escaleras
  • Para limpiar a fondo todas las superficies de suelo, desde suelos duros a moquetas
  • Para trabajos de limpieza en espacios estrechos
  • Para una limpieza específica en profundidad de pequeñas superficies de moquetas
Accesorios
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