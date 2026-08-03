Hidrolimpiadora HD 4/8 Classic

Limpiadora de alta presión móvil y compacta HD 4/8 Classic con eficaz bomba axial de tres pistones, descarga de presión automática, asa extensible y ruedas robustas.

Con su tamaño compacto, su reducido peso, el asa extensible y las robustas ruedas, la limpiadora de alta presión HD 4/8 Classic presenta un diseño especialmente ergonómico y es muy fácil de transportar. Gracias a una presión de trabajo de 80 bares y un caudal de agua de 400 litros por hora, es el compañero ideal para profesionales y permite un uso versátil, por ejemplo en el sector de la construcción o para la limpieza ocasional de vehículos. La HD 4/8 Classic dispone de una eficaz bomba axial de tres pistones, un motor de inducción y una descarga de presión automática que protege todos los componentes hidráulicos de manera efectiva y contribuye así a mantener bajos los costes de las reparaciones y mantenimiento. Además, el sistema de descarga de presión reduce la tracción en la pistola y permite de esta forma realizar trabajos prolongados sin esfuerzo con este equipo especialmente fácil de manejar.

Características y ventajas
Elevada fiabilidad
  • La descarga de presión automática protege los componentes hidráulicos.
  • Acreditado sistema de alta presión y motor de larga vida útil.
  • Los componentes internos quedan protegidos por la carcasa de forma efectiva.
Diseño compacto
  • Transporte muy sencillo gracias a su reducido peso.
  • Almacenamiento sencillo y en poco espacio.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 400
Presión de trabajo (bar) 80
Peso sin accesorios (kg) 14,4
Peso (con embalaje) (kg) 18,8
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 335 x 320 x 845

Scope of supply

  • Boquilla de alto rendimiento

Equipamiento

  • Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
Hidrolimpiadora HD 4/8 Classic
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