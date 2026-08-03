Hidrolimpiadora HD 4/8 Classic
Limpiadora de alta presión móvil y compacta HD 4/8 Classic con eficaz bomba axial de tres pistones, descarga de presión automática, asa extensible y ruedas robustas.
Con su tamaño compacto, su reducido peso, el asa extensible y las robustas ruedas, la limpiadora de alta presión HD 4/8 Classic presenta un diseño especialmente ergonómico y es muy fácil de transportar. Gracias a una presión de trabajo de 80 bares y un caudal de agua de 400 litros por hora, es el compañero ideal para profesionales y permite un uso versátil, por ejemplo en el sector de la construcción o para la limpieza ocasional de vehículos. La HD 4/8 Classic dispone de una eficaz bomba axial de tres pistones, un motor de inducción y una descarga de presión automática que protege todos los componentes hidráulicos de manera efectiva y contribuye así a mantener bajos los costes de las reparaciones y mantenimiento. Además, el sistema de descarga de presión reduce la tracción en la pistola y permite de esta forma realizar trabajos prolongados sin esfuerzo con este equipo especialmente fácil de manejar.
Características y ventajas
Elevada fiabilidad
- La descarga de presión automática protege los componentes hidráulicos.
- Acreditado sistema de alta presión y motor de larga vida útil.
- Los componentes internos quedan protegidos por la carcasa de forma efectiva.
Diseño compacto
- Transporte muy sencillo gracias a su reducido peso.
- Almacenamiento sencillo y en poco espacio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|400
|Presión de trabajo (bar)
|80
|Peso sin accesorios (kg)
|14,4
|Peso (con embalaje) (kg)
|18,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|335 x 320 x 845
Scope of supply
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
Accesorios
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