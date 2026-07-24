Versátil, extremadamente móvil, compacta y una garantía de los mejores resultados de limpieza: La HD 18/50-4 Cage Classic amplía nuestra gama compacta UHP a una potencia de limpieza de hasta 30 kW, convirtiéndose así en la limpiadora móvil de ultra alta presión más potente en el diseño móvil Cage. Una presión de trabajo de 500 bar y un caudal de agua de 30 l/min garantizan resultados rápidos incluso con la suciedad más resistente como la que se puede encontrar en la construcción, la industria o el transporte. Un selector giratorio de manejo intuitivo, así como la práctica amplia ausencia de componentes electrónicos, garantizan el manejo más sencillo del equipo. Los detalles ergonómicos, su reducido peso, 4 ruedas de gran tamaño y un gancho de grúa facilitan el manejo y el transporte del equipo en terrenos impracticables. En caso necesario también es posible transportar la HD 18/50-4 CageClassic con ayuda de una carretilla elevadora, demostrando así la máxima flexibilidad para el transporte y el trabajo con el equipo.