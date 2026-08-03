Lava-aspiradora Puzzi 4/15
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de aire (l/s)
|31
|Vacío (mbar)
|170
|Caudal de pulverización (l/min)
|1
|Presión de pulverización (bar)
|2,8
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|4 / 15
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|90 - 73
|Longitud del cable (m)
|5
|Peso sin accesorios (kg)
|6
|Peso (con embalaje) (kg)
|8,7
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|378 x 342 x 469
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