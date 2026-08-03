Lava-aspiradora Puzzi 4/30
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de aire (l/s)
|31
|Vacío (mbar)
|170
|Máx. potencia de la turbina/bomba (W)
|1700
|Capacidad del depósito de agua limpia (l)
|4
|Capacidad del depósito de agua sucia (l)
|30
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|90 - 73
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal de pulverización (l/min)
|1
|Presión de pulverización (bar)
|2,8
|Cable de conexión (m)
|8
|Peso sin accesorios (kg)
|7,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|10,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|373 x 339 x 667
Detergentes
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