Filtro Hy Protect

El filtro ultra Hy-Protect integra el tercer nivel de filtro del concepto de filtro de cuatro niveles de nuestra instalación de filtros de agua WPC 120 UF de Kärcher.

El filtro ultra Hy-Protect retiene de forma fiable las bacterias, los virus y también los microplásticos con un tamaño de partícula de hasta > 0,1 micras. El filtro ultra integra el tercer nivel de filtro del concepto de filtro de cuatro niveles de la instalación de filtros de agua WPC 120 UF de Kärcher.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso sin accesorios (kg) 0,4
Peso (con embalaje) (kg) 0,5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 71 x 71 x 272
Campos de aplicación
  • Agua Potable