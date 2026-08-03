Filtro Hy Protect
El filtro ultra Hy-Protect integra el tercer nivel de filtro del concepto de filtro de cuatro niveles de nuestra instalación de filtros de agua WPC 120 UF de Kärcher.
El filtro ultra Hy-Protect retiene de forma fiable las bacterias, los virus y también los microplásticos con un tamaño de partícula de hasta > 0,1 micras. El filtro ultra integra el tercer nivel de filtro del concepto de filtro de cuatro niveles de la instalación de filtros de agua WPC 120 UF de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso sin accesorios (kg)
|0,4
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|71 x 71 x 272
Campos de aplicación
- Agua Potable