Filtro Post Protect
El filtro Post-Protect integra el cuarto nivel de filtro del concepto de filtro de cuatro niveles de nuestra instalación de filtros de agua WPC 120 UF y ofrece el mejor sabor.
El filtro Post-Protect de carbón activo granular completa el concepto de filtro de cuatro niveles de nuestra instalación de filtros de agua WPC 120 UF al eliminar las últimas impurezas y cuerpos extraños restantes que afectan negativamente al sabor. El resultado es un agua pura y fresca para disfrutar del placer de beber.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso sin accesorios (kg)
|0,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,7
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|71 x 71 x 272
Campos de aplicación
- Agua Potable