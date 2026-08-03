Filtro Post Protect

El filtro Post-Protect integra el cuarto nivel de filtro del concepto de filtro de cuatro niveles de nuestra instalación de filtros de agua WPC 120 UF y ofrece el mejor sabor.

El filtro Post-Protect de carbón activo granular completa el concepto de filtro de cuatro niveles de nuestra instalación de filtros de agua WPC 120 UF al eliminar las últimas impurezas y cuerpos extraños restantes que afectan negativamente al sabor. El resultado es un agua pura y fresca para disfrutar del placer de beber.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso sin accesorios (kg) 0,6
Peso (con embalaje) (kg) 0,7
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 71 x 71 x 272
Campos de aplicación
  • Agua Potable