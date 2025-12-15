Recambio Car&Bike para WB 120 y WB 100
Perfecto para la limpieza de vehículos y motocicletas: el recambio de cepillo de lavado Car & Bike de microfibra para el cepillo de lavado giratorio.
El innovador recambio de cepillo de lavado de microfibra suave se fija con velcro en el disco del cepillo y puede lavarse por separado en la lavadora a una temperatura máxima de 60 °C. El recambio Car & Bike para el cepillo de lavado giratorio WB 120 es adecuado para la limpieza cuidadosa de vehículos y motocicletas. El recambio también es compatible con el cepillo anterior, el WB 100.
Características y ventajas
Innovador accesorio de microfibra con cierre de autofijación
- El primer accesorio textil para un cepillo giratorio de limpiadora de alta presión que se puede cambiar y lavar.
Limpieza muy delicada
- Ideal para la limpieza de superficies delicadas, como pintura.
Se puede extraer y lavar
- Lavable a máquina hasta 60 °C.
Accesorios opcionales
- Mayor diversidad de aplicaciones para el cepillo de lavado giratorio.
Compatibilidad
- Utilizable con el cepillo de lavado giratorio WB 120 y con el cepillo anterior, el WB 100.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Composición de la fibra textil
|75 % poliéster, 25 % poliamida
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|153 x 153 x 39