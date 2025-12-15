SE Boquilla para ranuras

La práctica boquilla para ranuras como accesorio de las lava-aspiradoras permite la extracción mediante pulverización incluso en lugares de difícil acceso y en espacios estrechos de muebles tapizados o en el coche.

La boquilla para ranuras es un práctico accesorio para la extracción mediante pulverización en lugares de difícil acceso y espacios estrechos, apto para todas las lava-aspiradoras de Kärcher de las series SE 4, SE 5 y SE 6. En muebles tapizados y en el coche, se consiguen los mejores resultados de limpieza aún más cómodamente y sin esfuerzo. La boquilla estrecha pulveriza a presión la solución limpiadora en las fibras y la vuelve a aspirar junto con la suciedad desprendida. La suciedad y los olores se eliminan eficazmente.

Características y ventajas
Apto para todas las lava-aspiradoras de la serie SE 4, SE 5 y SE 6 de Kärcher
Apto para todas las lava-aspiradoras de la serie SE 4, SE 5 y SE 6 de Kärcher
Función de aspiración de lavado
Función de aspiración de lavado
Versátil incluso en zonas estrechas o de difícil acceso.
Tecnología probada de extracción mediante pulverización de Kärcher
Tecnología probada de extracción mediante pulverización de Kärcher
Para un resultado de limpieza óptimo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 241 x 44 x 65
