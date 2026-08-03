El kit de paños para suelos delicados contiene 2 paños fabricados con fibras especialmente suaves que transfieren menos humedad y calor al suelo. De este modo, pueden limpiarse con vapor de forma muy delicada incluso los suelos sensibles y sellados. Gracias al sistema de cierre de autofijación, los paños se fijan fácil y rápidamente a la boquilla para suelos EasyFix de la limpiadora de vapor: basta con presionar el paño para suelos sobre la boquilla para suelos EasyFix y listo. Durante el trabajo, el paño permanece fijo en su posición: incluso las esquinas y los bordes quedan impecables sin esfuerzo. Después del trabajo, el paño usado puede retirarse de la boquilla para suelos EasyFix sin entrar en contacto con la suciedad: basta con pisar la lengüeta de pie fijada al paño y tirar de la boquilla hacia arriba.