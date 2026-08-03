Set de adaptador de conexión, Básico

Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca de 1/2"(12,7 mm) a bombas con acoplamientos de rosca de G1"(33,3 mm).

Características y ventajas
Incluye conexión de grifos
  • Para conectar rápidamente el acoplamiento a la bomba
Práctico sistema de acoplamiento
  • Facilita la conexión de las mangueras a la bomba
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color amarillo
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 79 x 42 x 42
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos
  • Suministro de agua doméstico de aseos y lavadoras.