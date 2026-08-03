Tobera recta, 300 mm, recto
Patín trasero de aspiración recto, resistente a aceites. 300 mm de longitud. Para la limpieza de cocinas, talleres, restaurantes, gasolineras, etc.
El patín trasero de aspiración recto tiene 300 mm de longitud y es resistente a aceites. Es adecuado para la limpieza de cocinas, talleres, restaurantes, gasolineras, etc.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (mm)
|300
|Nº de uds. por aparato (Unidad(es))
|2
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|gris
|Forma
|recto
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1