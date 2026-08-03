Trimmer Blades

Con las resistentes cuchillas de corte es posible eliminar la maleza incluso en zonas de difícil acceso. Compatible con todos los cortabordes Kärcher Battery Power de 18 V y 36 V.

Las cuchillas de corte resistentes en un práctico paquete de 10 eliminan el musgo, la maleza y las malas hierbas de forma limpia y precisa, incluso en zonas de difícil acceso del jardín. Son aptas para su uso en todos los cortabordes a batería de 18 V y 36 V de Kärcher. Una ventaja adicional es que las cuchillas de corte se pueden cambiar de forma sencilla y sin necesidad de herramientas.

Características y ventajas
Resultado de corte
  • Incluso la maleza más resistente puede cortarse de forma especialmente eficaz y limpia gracias a las resistentes cuchillas de corte.
Uso flexible
  • Las cuchillas de corte logran alcanzar sin problema las zonas de difícil acceso en el jardín.
Cambio de la cuchilla de corte sin necesidad de herramientas
  • El cambio de las cuchillas de corte es especialmente sencillo gracias al sistema Click.
Práctico paquete múltiple
  • Se entregan 10 cuchillas de corte para una aplicación potente y duradera.
Accesorios que se complementan a la perfección
  • Compatible con todos los cortabordes a batería de 18 V y 36 V de Kärcher.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de hojas 2
Ancho de corte (cm) 23
Color amarillo
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 70 x 40 x 4
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Césped
  • Bordes de césped