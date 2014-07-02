Tubo de aspiración, NT, DN 35, longitud de 505 mm, acero cromado, idóneo para: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV
El tubo de aspiración de acero cromado (DN 35, longitud de 505 mm) es idóneo para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.
El tubo de aspiración (AN 35, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras NT de un motor de uso comercial.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Material
|Acero, cromado
|Longitud (mm)
|505
|Color
|plata
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|505 x 39 x 39