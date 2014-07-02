Tubo de escape 76 x 157 mm D199
Manguito de gases de escape (conexión ovalada, diámetro 157 mm) para la conexión a hidrolimpiadoras de agua caliente. Con interruptor de tracción para la conexión del tubo de humos. Para tubos de humos de hasta 200 mm de diámetro.
Esta conexión de gases de escape ha sido diseñada especialmente para conectarse a hidrolimpiadoras de agua caliente. Con sus dimensiones de conexión ovaladas de 76 × 157 milímetros y un diámetro total de 199 milímetros, garantiza una evacuación segura y eficiente de los gases de escape del equipo. El interruptor de tracción integrado permite una conexión profesional y segura del tubo de humos, evita el reflujo y contribuye al funcionamiento óptimo del sistema de agua caliente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro (mm)
|200
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,1
Campos de aplicación
- Para la conexión de sistemas de gases de escape a hidrolimpiadoras de agua caliente fijas