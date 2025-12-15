VP 135 vario power jet
Lanza pulverizadora Vario Power VP 135 para hidrolimpiadoras de la gama K 2 y K 3. Regulable de forma continua desde chorro de baja presión hasta chorro a alta presión, simplemente girando la lanza pulverizadora.
La VP 135 Vario Power Jet ofrece una regulación de la presión continuamente ajustable, que se puede adaptar simplemente girando la lanza pulverizadora y, por lo tanto, ofrece el ajuste de presión adecuado para cada aplicación, desde suave hasta potente. Ideal para limpiar de forma eficaz y cómoda superficies pequeñas alrededor de la casa y el jardín, por ejemplo, muros, caminos, vallas o vehículos. Apta para todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de las gamas K 2 y K 3.
Características y ventajas
Regulación continua de la presión con solo girar
- Manipulación sencilla.
Chorro de alta presión a baja presión
- Ajuste de la presión a la tarea de limpieza correspondiente.
Ahorro de tiempo
- Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Compatible con todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 2 y K 3
- Perfecta para una actualización posterior.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|449 x 43 x 43
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Vallas
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Equipos y herramientas de jardín
- Superficies en casa y el jardín