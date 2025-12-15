VP 160 vario power jet
Lanza pulverizadora Vario Power VP 160 para hidrolimpiadoras de la gama K 4 y K 5. Regulable de forma continua desde chorro de baja presión hasta chorro de alta presión, simplemente girando la lanza pulverizadora.
La VP 160 Vario Power Jet ofrece una regulación de la presión continuamente ajustable simplemente girando la lanza pulverizadora y, por lo tanto, ofrece el ajuste de presión adecuado para cada aplicación, desde suave hasta potente. Esto aumenta notablemente la eficacia y la comodidad de trabajo para cualquier uso. Ideal para limpiar de forma eficaz y cómoda superficies pequeñas alrededor de la casa y el jardín, por ejemplo, muros, caminos, vallas o vehículos. Apta para todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de las gamas K 4 y K 5.
Características y ventajas
Regulación continua de la presión con solo girar
- Manipulación sencilla.
Chorro de alta presión a baja presión
- Ajuste de la presión a cada tarea de limpieza.
Ahorro de tiempo
- Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Compatible con todas las hidrolimpiadoras Kärcher de la gama K 4 y K 5
- Perfecta para una actualización posterior.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|449 x 43 x 43
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Fachadas de casas pequeñas
- Muros de piedra y de jardín
- Aceras alrededor de la casa
- Vallas
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Equipos y herramientas de jardín
- Superficies en casa y el jardín