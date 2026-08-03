Ideal para eliminar las malas hierbas en grandes superficies, por ejemplo, en caminos o aparcamientos. Nuestra lanza para las malas hierbas WR 100 demuestra su potencial especialmente en combinación con nuestra limpiadora de alta presión de agua caliente. La temperatura óptima del agua de hasta 98 °C garantiza una eliminación efectiva y muy cómoda de las hierbas no deseadas. Con la lanza para eliminar malas hierbas de 100 centímetros de ancho con distribución homogénea de agua puede trabajar rápidamente y ahorrar tiempo, mientras que el adaptador de boquilla integrado garantiza que la cantidad de agua esté perfectamente ajustada, independientemente de la limpiadora de alta presión de agua caliente empleada. El chasis hace el trabajo notablemente más ligero y garantiza la máxima comodidad durante el trabajo.