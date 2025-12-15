La prolongación de manguera de goma, de 10 m de largo, proporciona mayor flexibilidad y amplía el radio de acción de la limpiadora de alta presión. Basta con conectarla entre el equipo y la manguera de alta presión y ya está lista para funcionar. La manguera de goma de gran calidad, con refuerzo de acero, destaca por su resistencia y garantiza una larga vida útil. La prolongación de manguera resiste presiones de hasta 160 bar y está diseñada para funcionar a temperaturas de hasta 80 °C. Por supuesto, la manguera de prolongación también se puede utilizar con detergentes. Apta para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 8 con conexión roscada. No apta para equipos con enrollador de mangueras.