XH 10 R, manguera de prolongación de goma
Prolongación de la manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad. Manguera de goma de gran calidad, de 10 m, con refuerzo de acero para una larga vida útil. Temperatura: hasta 80 °C. Presión: hasta 160 bar.
La prolongación de manguera de goma, de 10 m de largo, proporciona mayor flexibilidad y amplía el radio de acción de la limpiadora de alta presión. Basta con conectarla entre el equipo y la manguera de alta presión y ya está lista para funcionar. La manguera de goma de gran calidad, con refuerzo de acero, destaca por su resistencia y garantiza una larga vida útil. La prolongación de manguera resiste presiones de hasta 160 bar y está diseñada para funcionar a temperaturas de hasta 80 °C. Por supuesto, la manguera de prolongación también se puede utilizar con detergentes. Apta para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 8 con conexión roscada. No apta para equipos con enrollador de mangueras.
Características y ventajas
Manguera de prolongación de 10 m
- Ampliación del radio de acción, mayor flexibilidad.
Manguera de goma con refuerzo de alambre de acero
- Larga vida útil y alta calidad.
Protección contra flexiones
- Protección de la manguera contra dobleces.
Conexión de latón
- Larga vida útil y alta calidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|10
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|240 x 240 x 110