Limpieza uniforme altamente eficaz: las cuatro boquillas de alta presión integradas eliminan la suciedad resistente de distintas superficies. Los bastidores de recambio se sustituyen de forma sencilla y rápida en función de la aplicación. El bastidor con cerdas para la limpieza de fachadas y paredes protege al usuario contra las salpicaduras de agua y se desliza por la superficie con suavidad. Para la limpieza de superficies acristaladas, como por ejemplo de invernaderos, es idóneo el bastidor con cepillo de esponja de microfibra colocado mediante autofijación. Las fibras abrasivas contribuyen a la eliminación de la suciedad y garantizan una limpieza cuidadosa de las superficies.