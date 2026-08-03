Adaptador 6 TR22IG-M22AG

Adaptador 6 para conexión del dispositivo nuevo con la manguera antigua, y esta con la pistola nueva

Nuestra nueva pistola de alta presión EASY!Force y las limpiadoras de alta presión equipadas con EASY!Lock pueden conectarse de manera fácil y segura con mangueras de alta presión que dispongan una conexión M 22 × 1,5. La selección del adaptador adecuado y de la conexión correcta entre nuestra extensa oferta es sumamente sencilla. Para ello, los revestimientos de plástico de todos los adaptadores están provistos de un código de dos colores y de una numeración. Antracita se corresponde con nuestra nueva conexión EASY!Lock, mientras que negro simboliza la anterior rosca métrica.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 300
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,1