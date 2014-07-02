Articulación variable
Articulación variable con ajuste gradual de 180° para la limpieza de zonas de difícil acceso como, por ejemplo, persianas, techos de vehículos o invernaderos. Para la conexión entre pistolas de alta presión y accesorios o entre prolongaciones de tubos pulverizadores y accesorios. La articulación variable permite una limpieza ergonómica.
Características y ventajas
Articulación ajustable 180° sin escalonamiento
- Clara simplificación del trabajo.
Articulación variable
- Para limpiar cómodamente zonas de difícil acceso, como canalones de tejados o bajos de vehículos
Flexible y giratorio 180º
- Ampliación del radio de acción, mayor flexibilidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|214 x 47 x 84
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Persianas/venecianas
- Jardines acristalados
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Vehículos