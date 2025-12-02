Bolsa de filtro de fieltro KFI 117
Diseñada para la aspiradora en seco y húmedo a batería WD 1 Compact Battery: la bolsa de filtro de fieltro de 3 capas para lograr una potencia de aspiración duradera y una elevada retención del polvo.
Para lograr un alto rendimiento: las bolsas de filtro de fieltro de 3 capas, desarrolladas a medida para la aspiradora en seco y húmedo a batería WD 1 Compact Battery, son extremadamente resistentes a la rotura y destacan por su elevada retención del polvo y una potencia de aspiración óptima. Asimismo, ofrecen el resultado perfecto en usos exigentes, como la aspiración de suciedad gruesa y húmeda. Se incluyen de serie 4 bolsas.
Características y ventajas
Apta para la aspiradora en seco y húmedo a batería WD 1 Compact Battery
Material de fieltro resistente, perfecto para usos exigentes
Material de fieltro de tres capas para una retención del polvo y una potencia de aspiración idóneas
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|550 x 100 x 120
Campos de aplicación
- Suciedad seca
- Suciedad húmeda