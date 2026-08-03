Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, Adv, DN 35, ancho de 360 mm

Para la limpieza en seco y húmedo: boquilla para suelos Adv de plástico con un ancho de 360 mm y diámetro nominal de DN 35. Incluye tiras de cepillo y labios de goma que pueden sustituirse fácilmente.

Con la boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda Adv de DN 35 fabricada en plástico robusto, se pueden eliminar fácilmente líquidos, suciedad gruesa y polvo fino. La boquilla para suelos tiene 360 milímetros de ancho, incluye rodillos portantes laterales y es apta para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Las tiras de cepillo y los labios de goma pueden cambiarse rápida y fácilmente mediante un clip.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Cantidad (Unidad(es)) 1
Anchura (mm) 360
Color antracita
Peso (kg) 0,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 360 x 220 x 90
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