Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, Adv, DN 35, ancho de 360 mm
Para la limpieza en seco y húmedo: boquilla para suelos Adv de plástico con un ancho de 360 mm y diámetro nominal de DN 35. Incluye tiras de cepillo y labios de goma que pueden sustituirse fácilmente.
Con la boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda Adv de DN 35 fabricada en plástico robusto, se pueden eliminar fácilmente líquidos, suciedad gruesa y polvo fino. La boquilla para suelos tiene 360 milímetros de ancho, incluye rodillos portantes laterales y es apta para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Las tiras de cepillo y los labios de goma pueden cambiarse rápida y fácilmente mediante un clip.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Anchura (mm)
|360
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|360 x 220 x 90
Videos
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.