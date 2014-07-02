Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, aluminio, DN 35, ancho de 370 mm
Para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher: boquilla para suelos de aluminio (DN 35) con un ancho de 370 mm, incluye tiras de cepillo y labios de goma fáciles de sustituir.
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de aluminio de diámetro nominal de DN 35 con un ancho de 370 milímetros y rodillos portantes laterales. Los labios de goma y las tiras de cepillo pueden cambiarse rápida y fácilmente mediante un clip. La boquilla es especialmente adecuada para eliminar polvo fino, suciedad gruesa o líquidos con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Anchura (mm)
|370
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,9
|Peso (con embalaje) (kg)
|1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|380 x 200 x 85