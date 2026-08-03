A veces se necesita algo más que agua para conseguir una limpieza perfecta. La boquilla de espuma FJ 24 lo hace sin esfuerzo. Basta con llenar el depósito de 0,3 litros con detergente Home & Garden, acoplar la boquilla de espuma a la extensión y listo: gracias a la minuciosa espuma y al nivel de chorro, que se puede girar en caso necesario, ahora todo se limpia con facilidad. Gracias al acreditado sistema Quick Connect se puede desconectar la boquilla de espuma del tubo de prolongación con una sola mano, lo que permite cambiar de accesorio. La boquilla de espuma FJ 24 es adecuada para los modelos KHB y OC 6-18, pero no para las hidrolimpiadoras de las gamas K 2 a K 7.