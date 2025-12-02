Boquilla para limpieza de tuberías
Boquilla para limpieza de tuberías para la limpieza de tuberías, desagües y bajantes y para la eliminación eficaz de obstrucciones. Con conexión R1/8" para el montaje en la manguera para limpieza de tuberías.
Boquilla para limpieza de tuberías para una limpieza de tuberías, desagües y bajantes respetuosa con el medio ambiente. Suelta y elimina las obstrucciones de forma especialmente eficaz. Las 4 aberturas de boquilla orientadas hacia la parte posterior ofrecen una propulsión de gran potencia y tiran de la manguera a través de la tubería. Gracias a la forma optimizada de la boquilla, esta se conecta a la manguera de alta presión sin bordes. De esta forma se minimiza el riesgo de que la boquilla se enganche en la tubería. Apta para su instalación en el kit para limpieza de tuberías PC 20, PC 15 y PC 7.5 y para el uso con todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de la gama K 2 a K 7.
Características y ventajas
Cuatro chorros de alta presión orientados hacia atrás
Forma de boquilla optimizada
Limpieza potente con alta presión:
De latón de larga vida útil
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|18 x 14 x 14
Campos de aplicación
- Tubos
- Bajantes
- Desagües