Boquilla para parqué

Las boquillas para parqué de Kärcher con cerdas blandas para la limpieza cuidadosa de parqué y otros suelos duros delicados.

Las boquillas para parqué con cerdas blandas para la limpieza cuidadosa de suelos duros como parqué y laminado, así como corcho, PVC, linóleo y baldosas.

Características y ventajas
Apropiadas para las aspiradoras y aspiradoras con filtro de agua de Kärcher
Corona de cerdas blandas naturales (crin)
Articulación flexible
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 301 x 175 x 54
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Superficies sensibles