Boquilla para pelos de mascotas
Boquilla extraancha para tapicerías para eliminar la suciedad de forma efectiva, especialmente el pelo de animales, de los textiles del coche y del hogar con aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden.
La boquilla para tapicerías consigue excelentes resultados de limpieza gracias a su parte inferior móvil y a los 4 elevadores de hilos extraanchos, que se adhieren perfectamente a la superficie a limpiar al aspirar. Como resultado, la suciedad, especialmente el pelo de animales, se recoge de forma rápida y fiable de las superficies textiles del coche y del hogar. La boquilla para tapicerías tiene una generosa anchura de trabajo de 180 milímetros y es adecuada para las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher.
Características y ventajas
Boquilla extraancha (anchura de trabajo 180 mm) con parte inferior móvil y 4 elevadores de hilo extraanchos
- Ofrece un mayor rendimiento de limpieza y ahorro de tiempo en comparación con la boquilla estándar para tapicerías.
Apropiada para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|NW 35
|Ancho de trabajo (mm)
|180
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|180 x 75 x 95
Campos de aplicación
- Maletero
- Asiento trasero
- Asientos de automóviles
- Espacio para los pies
- Alfombrillas
- Cestas y camas para mascotas
- Tapicerías
- Muebles tapizados
- Colchones
- Textiles para el hogar, como cortinas o fundas de cojín