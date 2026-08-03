Boquilla para suelos intercambiable, DN 35, ancho de 280 mm, con gancho de estacionamiento, apta para superficies textiles y duras
Boquilla para suelos intercambiable de plástico con un ancho de 280 mm y un diámetro nominal de DN 35 para la limpieza de superficies textiles y duras. Equipada con un práctico gancho de estacionamiento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Anchura (mm)
|280
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,5