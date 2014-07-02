Boquilla turbo, 040

Boquilla turbo, chorro concentrado giratorio, 10 veces más rendimiento de limpieza. Máximavida útil gracias a la boquilla / el anillo de cerámicamáx. 300 bar / 30 MPa, 85 °C

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 300
Presión (bar) máx. 300
Temperatura (°C) máx. 85
Tamaño de la boquilla ( ) 40
Rosca de empalme M 18
Peso (con embalaje) (kg) 0,6
Equipos compatibles
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.