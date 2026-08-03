Boquilla variable de ángulo, 050

Permite modificar de modo continuo el ángulo de proyección del chorro de agua de alta presión de 0º a 90º.Mejor adaptación al tipo de suciedad y superficie por limpiar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño de la boquilla ( ) 50
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Equipos compatibles
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