Cepillo de lavado giratorio
Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.
La potente rotación del cepillo de lavado permite una limpieza eficiente y en profundidad de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. En caso necesario, también puede utilizarse detergente y aplicarse mediante el cepillo. El cepillo de lavado puede utilizarse en combinación con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las clases K 2 a K 7.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos giratorio
- Limpieza delicada, suave y eficaz.
Posibilidad de sustituir el recambio
- Sustitución fácil para diferentes aplicaciones/usos en caso de que las cerdas estén sucias.
Aplicación de detergente mediante el cepillo conectado a la limpiadora de alta presión
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Corona de cerdas integrada
- Minimiza las salpicaduras de agua y protege a los usuarios y al medio ambiente.
Compatible con adaptador para manguera de riego
- Conexión con la manguera de riego, también se puede utilizar sin limpiadora de alta presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|305 x 156 x 137
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Jardines acristalados
- Puertas de garajes
- Persianas/venecianas
- Elementos de privacidad
- Revestimientos de balcones
- Alféizares
Accesorios
Encontrar pieza
