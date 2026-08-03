Cepillo de lavado giratorio para equipos > 1000 l/h, cerdas de nailon

Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo fino y suciedad acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 60 °C, M 18 × 1,5 (acoplamiento de cepillos intercambiable).

Características y ventajas
Cepillo de lavado giratorio accionado por agua
Cerdas de nailon
Gran efecto de limpieza mecánica gracias a la rotación
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 1000 - 1300
Material Nailon
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (kg) 1
Peso (con embalaje) (kg) 1,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 300 x 200 x 100
Equipos compatibles
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.