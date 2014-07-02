Cepillo de lavado giratorio para equipos < 800 l/h, cerdas de nailon

Los cepillos de lavado giratorios eliminan de forma cuidadosa el polvo fino y la suciedad acumulada de todas las superficies. Resistente a temperaturas de hasta 60 °C. (M 18 × 1,5 acoplamiento de cepillos intercambiable).

Características y ventajas
Cepillo de lavado giratorio accionado por agua
  • No es necesario ningún motor adicional para el accionamiento de los cepillos
  • Diseño compacto y ligero.
Fijación en la lanza pulverizadora (conexión M18x1,5)
  • Sencillo y estable.
Cerdas de nailon
  • Cuidado de las superficies.
Gran efecto de limpieza mecánica gracias a la rotación
  • Muy buen rendimiento de limpieza.
  • Se necesita menos tiempo en comparación con los cepillos de lavado estándar.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 500 - 800
Material Nailon
Rosca de empalme M 18
Peso (con embalaje) (kg) 1,1
Equipos compatibles
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