Cepillo redondo grande
Con el cepillo redondo de gran tamaño, las superficies grandes pueden limpiarse en el mismo tiempo.
¡Más superficie en el mismo tiempo! Con ayuda del cepillo redondo de gran tamaño, las superficies grandes se limpian más rápido. En comparación con los cepillos más pequeños, el cepillo redondo de gran tamaño puede eliminar la suciedad incrustada de una superficie considerablemente mayor en el mismo tiempo.
Características y ventajas
Gran superficie de limpieza
- Limpieza rápida de grandes superficies.
Material de las cerdas de gran calidad
- Con los cepillos redondos grandes, resistentes y duraderos se puede eliminar fácilmente la suciedad incrustada.
Limpieza sencilla de superficies redondas gracias a la forma ergonómica de los cepillos
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|50 x 50 x 48